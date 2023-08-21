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MLB／先找人吵架反被一拳KO 白襪安德森在IG上道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
安德森預計近幾天內將重返球隊。 美聯社
安德森預計近幾天內將重返球隊。 美聯社

前陣子守護者對戰白襪的比賽上演火爆場面，守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）和白襪隊安德森（Tim Anderson）因起口角而上演全武行，賽後兩人分別被禁賽3場、6場，沉寂了一周後，被視作爭執發起者的安德森近期也透過Instagram向球團致歉。

在8月6日的賽事中，拉米瑞茲敲安滑上二壘後相當不滿安德森的觸殺方式，因此大聲向他叫罵，而安德森也不甘示弱，立刻脫掉手套擺出拳擊架式，當場上演美國版的「拳上」，兩人你一拳我一拳，安德森率先出招，但連續三拳都被拉米瑞茲閃過落空，最終拉米瑞茲在混亂中一拳致勝，一記右鉤拳將安德森KO倒地。

在事發後「落敗」的安德森也成為球迷們訕笑的對象，甚至還得為此接受比拉米瑞茲更多場禁賽，安德森將於8月23日主場對水手的比賽中回歸，他在上周五隨隊作客科羅拉多時接受媒體訪問，他說：「我的情緒當時控制了我......這種事就發生了，我必須繼續工作，並明白我必須變更好。」

除此之外，安德森也在個人Instagram上發布限時動態，提到自己應該跟隊友、教練、球迷道歉，「這對我和球隊來說都是一個令人難以置信的失望賽季，我不會談論守護者球員在當天對我說的話，且這些評論不能成為我行為的藉口。」

安德森寫道：「守護者球員可以自由說他們想說的話，但我只想說，沒有人比我更尊重棒球比賽，我期待著禁賽結束後的回歸，並盡我所能打出最好的棒球來幫助球隊。」

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