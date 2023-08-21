MLB／就是不會打水手！衛冕軍太空人主場三連戰慘遭橫掃

去年衛冕冠軍太空人多年來的冠軍經驗可能讓他們在季後賽無所畏懼，但今年絕對不會想要遇到水手！兩隊系列賽第三戰，水手前三局靠著蠶食鯨吞取得6：0領先，雖然先發投手漢考克（Emerson Hancock）因傷提前退場亂了投手調度，但最終仍在驚滔駭浪中以7：6獲勝，三連戰順利橫掃太空人。

水手今天在本周大聯盟最火燙的「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）帶領下，前三局就KO新秀投手布朗（Hunter Brown），但三局下先發漢考克因右肩拉傷退場，迫使水手要提前動用牛棚，在該半局被太空人海灌5分，頓時讓比賽充滿懸念。

不過後續水手發揮鐵牛棚本色，接下來6局僅失1分，成功守住領先至最後， 水手總教練瑟維斯（Scott Servais）賽後也讚賞子弟兵的抗壓力，「本季牛棚投手使用量很大，我們打了很多小分差的比賽，當先發投手投兩局就要退場，大家都知道：『好吧，我們處於紅色警戒，我們隨時準備好上場』，這場比賽功勞歸給他們。」

羅德里奎茲今天面對首打席首球就敲成反方向的二壘安打，雖然這場比賽就只有這支安打，無法延續連4場敲4安的超狂表現，但在5場比賽內狂敲18安仍平1901年以來第二多紀錄。

本季水手堪稱是太空人的剋星，包含這周系列賽橫掃在列，本季對戰取得8勝2敗，賽後和外卡第二的太空人只剩下半場勝差，加上遊騎兵近期在主場苦吞4連敗，和分區龍頭的三場勝差也在射程範圍內，美聯西區冠軍獎落誰家恐怕要到賽季最後才能揭曉。