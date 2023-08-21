快訊

為何負債比減少？ 蔡總統談前瞻建設迎「投資大爆發」：我們有借有還

日本要抓鹹豬手！性感DJ襲胸案警方刑事調查

iPhone收「YouTube Premium漲價通知」嚇壞 3招躲過520元訂閱價

MLB／就是不會打水手！衛冕軍太空人主場三連戰慘遭橫掃

聯合新聞網／ 綜合報導
水手今天在客場橫掃太空人，進入七月後勝率高達7成。 路透社
水手今天在客場橫掃太空人，進入七月後勝率高達7成。 路透社

去年衛冕冠軍太空人多年來的冠軍經驗可能讓他們在季後賽無所畏懼，但今年絕對不會想要遇到水手！兩隊系列賽第三戰，水手前三局靠著蠶食鯨吞取得6：0領先，雖然先發投手漢考克（Emerson Hancock）因傷提前退場亂了投手調度，但最終仍在驚滔駭浪中以7：6獲勝，三連戰順利橫掃太空人。

水手今天在本周大聯盟最火燙的「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）帶領下，前三局就KO新秀投手布朗（Hunter Brown），但三局下先發漢考克因右肩拉傷退場，迫使水手要提前動用牛棚，在該半局被太空人海灌5分，頓時讓比賽充滿懸念。

不過後續水手發揮鐵牛棚本色，接下來6局僅失1分，成功守住領先至最後， 水手總教練瑟維斯（Scott Servais）賽後也讚賞子弟兵的抗壓力，「本季牛棚投手使用量很大，我們打了很多小分差的比賽，當先發投手投兩局就要退場，大家都知道：『好吧，我們處於紅色警戒，我們隨時準備好上場』，這場比賽功勞歸給他們。」

羅德里奎茲今天面對首打席首球就敲成反方向的二壘安打，雖然這場比賽就只有這支安打，無法延續連4場敲4安的超狂表現，但在5場比賽內狂敲18安仍平1901年以來第二多紀錄。

本季水手堪稱是太空人的剋星，包含這周系列賽橫掃在列，本季對戰取得8勝2敗，賽後和外卡第二的太空人只剩下半場勝差，加上遊騎兵近期在主場苦吞4連敗，和分區龍頭的三場勝差也在射程範圍內，美聯西區冠軍獎落誰家恐怕要到賽季最後才能揭曉。

太空人

相關新聞

MLB／金鶯新人完全打擊聽牌一壘打卻跑二壘 隊友：換作是我就跌倒

金鶯隊新人韓德森（Gunnar Henderson）辦到了超越完全打擊的成就，今天在只缺一壘打的情況下，最後一打席掃出一...

MiLB／別人還在念高中他就在爆打小聯盟 教士新星捕手升2A

教士隊今天宣布將百大新秀排行第五的天才捕手薩拉斯（Ethan Salas）從高階1A升上2A，他以17歲又81天的年紀成為目前小聯盟2A最年輕的選手，比聯盟平均還小了整整7歲。 來自委內瑞拉的薩

MLB／先找人吵架反被一拳KO 白襪安德森在IG上道歉了

前陣子守護者對戰白襪的比賽上演火爆場面，守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）和白襪隊安德森（Tim Anderson）因起口角而上演全武行，賽後兩人分別被禁賽3場、6場，沉寂了一周後，被視作爭

MLB／就是不會打水手！衛冕軍太空人主場三連戰慘遭橫掃

去年衛冕冠軍太空人多年來的冠軍經驗可能讓他們在季後賽無所畏懼，但今年絕對不會想要遇到水手！兩隊系列賽第三戰，水手前三局靠著蠶食鯨吞取得6：0領先，雖然先發投手漢考克（Emerson Hancock）因

MLB／塞揚老將絕處逢生 雙城凱柯6.1局完全比賽宰海盜

2015年塞揚獎得主凱柯（Dallas Keuchel）早已不復當年王牌身手，連續兩年無法在大聯盟待上完整賽季，今年直到八月初才因為雙城鬧先發荒才重回大聯盟。凱柯頂著隨時可能被送回小聯盟的壓力，在本季

MLB／韓媒形容柳賢振是稀有品種 對超慢曲球自評100分

藍鳥隊36歲左投柳賢振再度證明，球速不快沒關係，靠拿手曲球、速差誘騙打者，仍有辦法在大聯盟生存，紅人隊今天成為苦主，以3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦