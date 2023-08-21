MLB／韓媒形容柳賢振是稀有品種 對超慢曲球自評100分

藍鳥隊36歲左投柳賢振再度證明，球速不快沒關係，靠拿手曲球、速差誘騙打者，仍有辦法在大聯盟生存，紅人隊今天成為苦主，以3：10落敗。

柳賢振傷癒復出第4戰，對紅人先發5局只被揮出4支安打，而且都是短程一壘打，飆出7次三振，失兩分（都非自責）奪勝，本季戰績2勝1敗、防禦率1.89。

大聯盟強力投手愈來愈多，柳賢振完全不是速球派，今天用83球完成5局任務，速球平均只有87.4英里、最快89.6英里，最慢一顆曲球更是低到65.5英里，南韓媒體「韓聯社」用「瀕臨滅絕的稀有品種」形容他是大聯盟罕見投手。

紅人21歲超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）擔任3棒，3次對決柳賢振都遭解決，首局面對87英里速球揮出三壘滾地球出局，3局下66.2英里曲球揮空三振，5局下66.7英里曲球站著不動又被K掉，也是柳賢振第7K紀錄。

最快球速換算公里只有144、最慢105，速差仍達39公里，柳賢振用速球搭配曲球、變速球、卡特球，讓紅人年輕打線吃足苦頭。

他對均速68.8英里的曲球，更是超有信心，認為速度不必太快，只要能夠控制在偏低位置就能收拾打者，他說：「對自己曲球的評價是100分。」

柳賢振最近3場先發合計14局失4分，都是非自責分，今天投贏紅人是復出後首次連勝；他表示，紅人打者企圖心十足，一定要在球數上領先，這是比賽的關鍵點，球隊一開始就得分也很有幫助。