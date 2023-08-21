MiLB／別人還在念高中他就在爆打小聯盟 教士新星捕手升2A

教士隊今天宣布將百大新秀排行第五的天才捕手薩拉斯（Ethan Salas）從高階1A升上2A，他以17歲又81天的年紀成為目前小聯盟2A最年輕的選手，比聯盟平均還小了整整7歲。

來自委內瑞拉的薩拉斯天賦驚人，在16歲時就被教士以560萬美元簽下，這筆簽約金幾乎花光了教士該年的國際簽約金額度，具備五拍子好手潛力的薩拉斯被看好成為大聯盟下個世代的捕手巨星，教士看好他全方位的打擊技巧，也認為長打威脅具備高發展性。

薩拉斯甚至在低階1A出賽半個球季後，就在大聯盟官方季中更新的新秀榜單高居第五，是歷史上最年輕的聯盟前五新秀。

今年才剛滿17歲的他本季從低階1A起步，繳了張優秀的成績單，OPS高達8成37之餘，還掃出9發全壘打、跑出5次盜壘，這個層級的投手無法給他帶來太大挑戰，教士在8月9日將薩拉斯升上高階1A後，不過兩周的時間又迫不及待將他升上2A，這期間他只在高階1A出賽了9場。

一般來說，相同年紀的年輕球員可能還得在新人聯盟磨練數年，但薩拉斯已經連跳兩級，足見教士對他期望之高。根據大聯盟官網評分，薩拉斯的總評高達65，打擊跟臂力都高於平均，顯示出球探們看好他未來有高機會成為明星級選手，目前大聯盟官網預計薩拉斯將在2026年登陸大聯盟。