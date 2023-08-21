MLB／道奇輪值命運多舛 明星右投岡索林被打爆後本季恐報銷

道奇隊輪值在交易大限過後變得完整許多，目前正朝著近11年的第10座分區冠軍進行最後衝刺，沒想到本季多災多難的先發輪值又有壞消息，去年入選明星賽的岡索林（Tony Gonsolin）先前因右臂發炎而進入傷兵名單，今天傳出剩餘賽季可能無法回到投手丘。

岡索林去年拿下16勝1敗超殺戰績，防禦率僅2.14，並入選了明星賽，是道奇倚重的先發，但他本季狀況有所下滑，從六月開始，近三個月的防禦率分別為5.82、6.39、7.97，上一場對戰馬林魚隊的先發更是在3.1局投球中狂失10分，寫下本季最慘烈一役，賽後也被放進傷兵名單。

根據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）的說法，岡索林預計的康復時間超出原先預期，不太可能在本賽季回歸球隊，也指出岡索林手臂不舒服的狀況已經維持六個禮拜，隊醫起初認為不會影響投球，但如今讓岡索林在傷兵名單中休養可能是比較好的選擇，「我衷心讚揚他，他贏得了球隊內的尊重，而且不會因傷勢找藉口。」

本季道奇輪值飽受傷兵困擾，除了岡索林，烏力亞斯（Julio Urias）、克蕭（Clayton Kershaw）今年都曾出入傷兵名單，更別提需要動TJ手術的「少主」布勒（Walker Buehler）和梅伊（Dustin May），在岡索林缺陣後，道奇也在近期拉上新人派比奧特（Ryan Pepiot）。