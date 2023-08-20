MLB／從輪值三把手變王牌 千賀滉大好投擒紅雀奪第10勝

在塞揚兩老韋蘭德（Justin Verlander）和薛則（Max Scherzer）紛紛在交易大限前被大都會賣掉後，本季才剛挑戰大聯盟的千賀滉大成為實質王牌，今天他在對戰紅雀的比賽中投7局僅失1分，隊友也十分捧場灌進13分，讓千賀摘下本季第10勝，繼2016年前田健太後再度有日籍投手新人年達標雙位數勝投。

千賀滉大在菜鳥下半季不見撞牆期，近5場先發內4度繳出優質先發，這場比賽用97球吃下7局，被敲出2支安打失1分，另外送出5張國王笑臉。除了拿下本季第10勝，千賀本季三振數也來到154次，成為大都會隊史第7位達成單季150K的菜鳥，在日本史上則是第5位。

「對我來說最大的目標就是維持健康，這也是達到150次三振背後代表的意義。」千賀透過翻譯說：「這個賽季還剩下一點時間，所以我想要繼續保持這點。」

雖然今天表現相當精采，千賀仍對第四局被亞瑞納多（Nolan Arenado）開轟感到不滿，但他也讚許捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）成功幫助他度過亂流，「當時我沒辦法如預期般控制我的身體和我的投球，但艾瓦瑞茲做得非常好，幫助我重回正軌。」

當初千賀滉大在多隊競逐下選擇加入大都會，除了大都會有更好的戰績，前兩號先發韋蘭德和薛則都是他想學習的對象，如今兩人都被交易掉，千賀也扛起王牌角色。大都會主帥蕭瓦特（Buck Showalter）也對這名輪值支柱予以好評，「他表現得很穩定，我可以坐在這裡跟你討論他本季的成績、定位、還有這過程中付出的努力，但我想已不必明說，他持續為我們提供穩定的表現。」