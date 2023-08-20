MLB／費城球迷愛的鼓勵集結元氣彈 透納單局雙響轟垮國民

明星游擊手透納（Trea Turner）本季轉戰費城人後打出生涯最糟糕成績，但費城球迷不但沒用噓聲招呼他，反而是在他上場打擊時拍手鼓勵，而他在八月也用頂尖身手回饋球迷們的期待，今天對戰老東家國民的比賽中更是上演單局雙響砲，率領費城人以12：3大勝國民。

透納休賽季與費城人簽下11年3億美元的大合約，但表現不僅稱不上理想，甚至遠低於生涯水準，本季他的成績連聯盟平均都不到，讓費城人賽季前半段打得異常艱辛。不過，素有「友愛之邦」美譽的費城球迷在他打擊時以掌聲取代噓聲，為的就是幫助透納甩開低潮。

說也奇怪，球迷們的鼓勵似乎真的給了透納力量，讓他成功尋回強打本色。在球迷們鼓掌後的14場比賽，透納有13場比賽上壘，期間打擊率高達3成70，敲出4轟、12分打點，包含今天的雙響砲。

透納今天兩發全壘打都發生在八局上，他身為該局首名打者，率先從國民後援艾伯特（Cory Abbott）手中敲出超前轟，這發全壘打也點燃費城人進攻引信，單局攻下8分，打了整整一輪又回到透納，他再度將球轟過左外野大牆，成為歷史上第59位單局雙響的打者，最近一次是2008年的「老爹」歐提茲（David Ortiz）。

「我通常在這類半局都是出局兩次的人。」透納笑著說：「在精神上，我的情況更好了；在身體上，我也能在一些事情上做得更好，在過去兩周我感覺正常多了。 」

THE STANDING OVATIONS SAVED TREA TURNER’S CAREER pic.twitter.com/6WNPSZZ3gN — Philly Sports Sufferer (@mccrystal_alex) August 19, 2023