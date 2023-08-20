MLB／轉戰金鶯首次面對老東家 藤浪挨轟吞第3次救援失敗

美聯龍頭金鶯隊作客奧克蘭，今天對運動家隊進行3連戰第2戰，藤浪晉太郎首次面對老東家，6局下遭迪亞茲（Aledmys Diaz）轟出陽春砲，遭追成2：2平手，兩隊打到延長10局，金鶯以7：2獲勝。

金鶯先發投手厄文（Cole Irvin）投5局，被揮出4支安打，唯一失分是2局下被迪亞茲轟出中外野陽春砲；金鶯前3局未有攻勢，4局上海斯（Austin Hays）、麥肯（James McCann）先後開轟，以2：1超前比數。

藤浪6局下登板，也是7月20日被運動家交易後，首次對決昔日隊友，1出局面對迪亞茲，2好2壞後93英里指叉球被逮中，形成左外野360英尺陽春砲，迪亞茲雙響砲幫助球隊追平戰局。

藤浪接下來連投兩次三振，用16球（12顆好球）完成中繼任務，最快球速100英里，失1分無關勝敗，在紀錄上是本季第3次救援失敗，戰績仍是5勝8敗4中繼1救援，防禦率從8.07升至8.09。