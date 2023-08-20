MLB／亞土維隊史最快2千安 瓦德茲投出無安打後1勝難求

太空人隊33歲老將亞土維（Jose Altuve），今天在主場對水手隊之戰3安猛打，成為隊史最快達到2000支安打的打者，但王牌投手瓦德茲（Framber Valdez）又出問題，先發5局失6分，終場以3：10輸球。

亞土維2011年7月登上大聯盟，效力太空人13季，2017年獲選美聯MVP、奪下世界大賽冠軍，去年再嘗封王滋味，今天賽前累積1998支安打，首局首打席安打，5局下第2安加入「兩千安俱樂部」。

亞土維加入名人堂球員貝格威爾（Jeff Bagwell）、畢吉歐（Craig Biggio）的行列，成為隊史第3人，生涯第1631場出賽、第7186個打席達到里程碑，比兩位前輩還快。

另外，亞土維也是大聯盟史上第293人、現役第7人達到2000安，在史上34位生涯2000安、200轟、200盜的球員中，他用1631場達陣也是最少。

瓦德茲2日對守護者隊投出無安打比賽，奪下本季第9勝，接下來3場先發出了不少狀況，9日對金鶯隊投7局失6分，15日對馬林魚隊7.2局失4分（3分自責），今天只投5局被揮出10支安打、失6分，讓水手一路領先到終場，最近拚出5連勝。

瓦德茲近3戰被揮出24支安打，包括5支全壘打，戰績掉到9勝9敗，太空人輸掉3連戰前兩戰，本季對戰水手只有2勝7敗，兩隊在美聯西區仍居第2、第3，勝差只剩1.5場。