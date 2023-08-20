MLB／超狂！水手J-Rod4戰17安 寫大聯盟新紀錄

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）寫下超狂紀錄，連續4場比賽都敲出4支以上安打，4戰敲出17支安打創大聯盟史上新紀錄。

水手今天以10：3擊敗太空人隊，全隊狂敲17支安打，J-Rod全場6打數4安打，作為開路先鋒為球隊跑回2分，打擊率來到2成78，成為近期大聯盟手感最火燙的打者，甚至是史上最火燙。

J-Rod最近連續7場敲安，而且從8月17日開始，連續4場、單場都至少敲出4支安打，其中包含8月18日對皇家隊5打數5安打的誇張表現，這段期間還敲出2轟、跑出5次盜壘成功，安打數相當於最近4場洋基全隊加起來的總和。

根據ESPN Stats，J-Rod4場比賽敲出17支安打是1900年來最高紀錄，超越原本1925年史塔克（Milt Stock）的16安紀錄，而連續4戰敲出至少4安則追平1900年來的紀錄，與史塔克並列最多。