MLB／史泰德7局好投登大聯盟勝投王 勇士4比0挫巨人

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天於主場迎戰舊金山巨人，投手史泰德先發7局無失分並送出10次三振，幫助勇士以4比0擊敗巨人，球隊戰績持續是全聯盟第一。

史泰德（Spencer Strider）主投7局僅被敲1支安打沒掉分，送出10次三振、1次保送，順利奪下勝投，個人本季投球成績來到14勝4敗，暫時獨居大聯盟勝投王，同時以227次三振暫居全聯盟三振王。

勇士打線今天也相當幫忙，全場擊出10支安打，其中哈里斯（Michael Harris II）就貢獻4安，他只差一支全壘打就能締造完全打擊。

巨人投手柯布（Alex Cobb）先發5.2局被敲8安失4分，表現不甚理想，苦吞個人本季第5場敗投。巨人輸球後，本季例行賽戰績來到64勝58敗，暫居國家聯盟外卡第2席次。

勇士則奪下近來的4連勝，本季例行賽戰績提升到79勝42敗，暫居國家聯盟東區龍頭，同時也是全聯盟戰績最佳球隊。