MLB／有大谷滿貫、三殺守備都沒用！天使燒光5:1領先輸光芒

大谷翔平的本季第43轟、滿貫砲，最終成為一發空包彈，天使隊浪費5：1領先，比賽打到延長10局後以6：9輸給光芒隊。

天使今天升上今年選秀首輪第11順位選進的薛耶爾（Nolan Schanuel），擔任開路先鋒，大谷則是先發第2棒、指定打擊，展開與光芒的3連戰。

大谷5打數敲出2安打、吞下3次三振，面對光芒先發投手E.拉米瑞茲（Erasmo Ramírez），大谷首打席就是安打，再靠穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的二壘打跑回分數。

大谷第2打席在2局下滿壘時站上打擊區，面對89.9哩卡特球，一棒打向右外野出牆，這發飛行距離389呎的全壘打，是大谷生涯第二發滿貫砲，幫助天使取得5：1領先，他的本季第43轟也追上勇士隊歐森（Matt Olson），並列全壘打榜領先。

然而光芒旋即在4局上、兩出局從一顆觸身球展開反撲，單局攻下3分，5局上H.拉米瑞茲（Harold Ramirez）再敲追平二壘打，天使先發左投安德森（Tyler Anderson）投4局被敲6安打、失5分退場。

兩隊在7局各進帳1分，光芒9局上攻勢開局大好，狄亞茲（Yandy Diaz）和阿羅薩雷納（Randy Arozarena）都敲安攻占一、三壘有人，H.拉米瑞茲打向游擊的滾地球，天使不僅抓到雙殺，光芒趁隙闖本壘也被擋在得分大門前，光芒提出挑戰維持原判。

天使9局下也出現一出局、一二壘有人局面，大谷錯過再當一次英雄的機會，吞下單場第3K，比賽以6：6進入延長突破僵局，艾斯特維茲（Carlos Estevez）10局上以暴投、觸身球開局，最終丟掉3分，天使10局下的攻勢則以三上三下繳械。