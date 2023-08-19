MLB／道奇持續補強內野深度 小聯盟約簽下二壘金手套

本季少了透納（Trea Turner）和拉克斯（Gavin Lux）後，道奇的內野防區備受考驗，後續在交易大限前雖然沒有大動作交易，不過仍靠著小修小補獲得了不錯的效果，今天更傳出道奇仍持續尋求內野中線的替代人選。

繼先前從紅襪換回內外雙棲的工具人赫南德茲（Kike Hernandez）及從守護者盤來游擊手羅沙里歐（Amed Rosario）後，道奇今天再與32歲的金手套二壘王寇頓（Kolten Wong）簽下一紙小聯盟約，補強內野深度。

釀酒人在休賽季執行這位二壘金手套的1000萬美元球隊選擇，隨後便將他交易至水手，換來29歲的外野手溫克（Jesse Winker）及25歲內野手托羅（Abraham Toro）。

不過王寇頓轉戰水手後打擊表現嚴重熄火，67場出賽，打擊率0.165，繳出2轟，19分打點，過去引以為傲的防守功夫也沒有維持住，甚至掉到聯盟以下的標準，也讓水手無法再等待下去，隨後遭到釋出。剛簽下小聯盟約的王寇頓預計從3A出發，只要道奇的二游出現問題，他就可以隨時上來支援。

道奇在原主力游擊手透納離隊、拉克斯因傷報銷後，必須讓明星外野手貝茲（Mookie Betts）提高重新回到內野，甚至要移防到游擊，這也讓道奇必須趕緊找到適當人選，畢竟貝茲並非二游防區的長期人選。