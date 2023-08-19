MLB／大谷翔平炸裂滿貫砲 43轟又追平全壘打王寶座

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天使隊大谷翔平沒讓全壘打王寶座失去太久，今天面對光芒隊在第2局炸裂滿貫砲，本季第43轟出爐，追平勇士隊歐森（Matt Olson）。

天使今天升上今年選秀首輪第11順位選進的薛耶爾（Nolan Schanuel），擔任開路先鋒，大谷則是先發第2棒、指定打擊，展開與光芒的3連戰。

面對光芒先發投手拉米瑞茲（Erasmo Ramírez），大谷首打席就是安打，再靠穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的二壘打跑回分數。

大谷第2打席在2局下滿壘時站上打擊區，面對89.9哩卡特球，一棒打向右外野出牆，這發飛行距離389呎的全壘打，是大谷生涯第二發滿貫砲，幫助天使取得5：1領先。