MLB／天使新人選後40天上大聯盟史上第5快 紀錄保持人是1天

天使隊今天升上6周前剛在選秀會上以首輪第11順位選進的野手薛耶爾（Nolan Schanuel），選後40天就升上大聯盟，速度為近44年第2快、野手最快。

薛耶爾7月22日開始在小聯盟出賽，在各層級合計打了21場比賽，晉升前在2A的16場出賽，59打數敲出20安打、打擊率3成39，今天被天使升上大聯盟，且馬上就打第1棒，感受大谷翔平在下一棒保護的感覺。

僅以野手來說，薛耶爾的晉升速度排名史上第5快、1979年後最快，紀錄保持人為1972年羅伯茲（Dave Roberts），並非現任道奇教頭那一位，而是1972年教士以狀元籤選進的三壘手，在獲選隔天就升上大聯盟；此外，歷史上還有3人在20天內升上大聯盟。

薛耶爾成為2023年選秀第一位升上大聯盟的選手，不僅速度之快讓外界驚奇，連他的家人都不太敢相信。

他笑說：「我打給我媽叫她起床，跟她說這件事，她的反應是『好喔！別吵我囉！』我朋友的反應也是『你才剛選上6個禮拜欸』，總之花了一點時間才說服他們。」