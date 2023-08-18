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MLB／巨人隊女教練訴懷孕心路：心情灰暗但感謝球隊支持

中央社／ 舊金山17日專電
大聯盟首位全職女性教練納肯（右）即將迎接女兒誕生，他分享懷孕奇並不好過，但巨人球團的支持，讓她無後顧之憂。 法新社
大聯盟首位全職女性教練納肯（右）即將迎接女兒誕生，他分享懷孕奇並不好過，但巨人球團的支持，讓她無後顧之憂。 法新社

大聯盟首位全職女性教練納肯即將迎接女兒誕生，她接受舊金山媒體採訪表示，前陣子孕吐無法隨隊征戰，讓她陷入灰暗，並對自己感到陌生，巨人球團的支持，讓她無後顧之憂。

巨人隊助理教練納肯（Alyssa Nakken）是大聯盟首位全職女性教練團成員，負責跑壘與外野指導，2020年獲巨人隊任用，開創大聯盟新歷史。

納肯的丈夫羅伯特納肯（ Robert Nakken）日前於社群平台X公開喜訊寫道，「寶貝2月9日即將誕生」，並標註是名女孩。舊金山巨人隊回覆，「巨人隊大家庭迎接新成員報到」，互動溫馨。

納肯16日、17日分別接受「舊金山紀事報」（SanFrancisco Chronicle）和加州「信使新聞」（TheMercury News）訪問，暢談即將為人母的心路歷程。

她在今年夏季向球隊透露懷孕的消息，感受到球隊每一位成員滿滿的愛和支持，但是和許多準媽媽們一樣，她承受著身心煎熬。

7月球隊進行為期10天的客場之旅，到匹茲堡、辛辛那提、華盛頓及底特律，納肯因身體不適未能隨隊征戰，經歷一段灰暗期。她說，「說實話，我熱愛球場工作，跟著球隊的作息」，無法隨隊讓她陷入憂鬱。

身為一名大聯盟女教練，納肯表示自己習慣開天闢地，不希望孕吐影響正常工作，但是她下不了床，不能行動，感到極度虛弱，內心非常煎熬。

納肯試圖維繫心理健康卻感到無力，「我不是我自己，對周遭的人來說，這樣的我也很陌生」。

在家人呵護下，她身體逐漸好轉回到球場，只是不接球，也不在一壘移動，希望能重新隨隊出戰。巨人隊也打算在納肯生產後，給她最大的空間。

巨人隊教練都說，納肯的小孩將是全隊的心肝寶貝。

納肯表示，計畫長久待在棒球界，現在被球隊特別禮遇只是職涯的一個階段。她認為，球隊和管理階層對女性員工的支持相當重要，但她的遭遇和選擇不代表其他女教練的狀況。

納肯透露，球隊甚至比許多家人更早知道這個喜訊，因為大家每天都生活在一起，「消息公布的那天，我才明白自己擁有全世界的支持」。

巨人 大聯盟 棒球

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