MiLB／張育成今過28歲生日 回3A首戰內野隊友都上過大聯盟

旅美好手張育成日前遭紅襪隊DFA，後來決定回3A繼續打拼。今天是他28歲生日，也迎來回3A後首戰，總計4打數0安打，吞下1次三振。

紅襪3A今天在主場迎戰洋基，先發內野成員今年都曾在大聯盟出賽過，一壘手為達爾貝克（Bobby Dalbec），二壘手漢彌爾頓（David Hamilton），游擊手張育成，三壘手則是阿洛尤（Christian Arroyo）。

張育成擔任先發第6棒，他首打席纏鬥7球，最終形成三壘滾地球出局，這球的擊球初速高達101.5英里（163.3公里）。5局下第二打席，張育成被外角偏低的滑球三振。

張育成第三和第四打席都擊出滾地球出局，總計4支0，賽後打擊率下降到0.278。內野3位隊友也都沒敲出安打，阿洛尤選到1次保送，道爾貝克挨1記觸身球，紅襪3A最終以1：2不敵洋基。

今天是張育成28歲生日，他也在個人社群發文謝謝大家一直以來的支持，留言區充滿球迷們的祝福。