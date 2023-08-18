威廉波特／龜山3投締完全比賽 范宸竣飆二刀流被稱「寶寶大谷」

在美國賓州威廉波特登場的LLB世界少棒錦標賽，桃園龜山國小代表台灣出戰，今天在首戰以6：0擊敗加拿大代表隊，3位投手聯手締造完全比賽，范宸竣先發3.2局送出9次三振，最快球速81哩（約130公里），以少棒投手丘距離來說，「體感」相當於大聯盟的110到113哩。

龜山國小此役派出的3名投手為范宸竣、邱則瑋、蔡元浩，投出賽史第8場、隊史第3場且是2017年來首見的完全比賽。

范宸竣負責3.2局，11個出局數有9個用三振取得，投35球有16球讓對手揮空，3局下只用9球飆出3連K，締造完美一局，自己更在3局上敲出一支兩分砲，

范宸竣的表現攻占不少美國媒體版面，紐約郵報以標題「中華隊范宸竣以接力完全比賽主宰賽場」撰文報導。「The Athletic」推特提到，范宸竣的直球最快球速81哩、滑球70哩，而少棒投手丘距離為較短的46呎（14.02公尺），這速度換算到大聯盟場上相當於110到113哩；美國棒球網紅Jomboy形容12歲的范宸竣是「寶寶大谷（Baby Ohtani）」。