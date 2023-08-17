MLB／莫頓6局無失分助勇士2比0取勝 3連戰橫掃洋基

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天於主場迎戰紐約洋基，投手莫頓先發6局無失分，幫助勇士以2比0取勝，在3連戰系列賽橫掃洋基。

莫頓（Charlie Morton）主投6局被敲4支安打沒有失分，並送出10次三振、1次保送，奪下個人本季第12場勝投。

勇士打線全場拿下2分，是羅沙里歐（Eddie Rosario）於2局下敲出的中外野兩分砲。

洋基投手瓦斯蓋茲（Randy Vasquez）先發3.1局被敲2安掉2分，送出3次三振、3次保送，表現不是太理想，加上洋基打線整場被封鎖，瓦斯蓋茲便吞下個人本季第2場敗投。

勇士在近來7場比賽取得6勝，本季例行賽戰績提升到78勝42敗，穩坐國家聯盟東區龍頭，同時也是全聯盟戰績最佳球隊；洋基則是苦吞5連敗，例行賽戰績為60勝61敗，於美國聯盟東區墊底。