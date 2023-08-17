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MiLB／林昱珉先發5局飆7K 奪本季2A第3勝

中央社／ 台北17日電
美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣投手林昱珉今日先發，主投5局飆出7次三振，失掉4分責失，最終順利奪下本季在2A第3勝。 截圖自影片
美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣投手林昱珉今日先發，主投5局飆出7次三振，失掉4分責失，最終順利奪下本季在2A第3勝。 截圖自影片

美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣投手林昱珉今天先發登板，雖然在第3、4局挨轟遇到亂流，不過展現高三振率，主投5局飆出7次三振，失掉4分責失，最終順利奪下本季在2A第3勝。

響尾蛇隊2A今天對上水手隊2A的賽事，林昱珉擔任先發投手，前2局演出6上6下，其中第2局更是連飆3次三振。3局上林昱珉遇到亂流，一開始就被敲陽春全壘打掉1分，之後投出觸身球、隊友發生失誤，再被敲安打失1分。

林昱珉在4局上被轟2分全壘打後，再被敲2支安打失掉1分；5局上回穩，連解決3名打者，包含2次三振。總計林昱珉主投5局被敲6支安打，出現2次四死球，失5分含4分責失，不過飆出7次三振。最終響尾蛇隊2A以17比6獲勝，林昱珉奪下本季在2A第3勝，目前防禦率4.91。

另一場2A層級賽事，海盜隊的鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手，1局上擊出左外野高飛球出局，4局上遭到觸身球上壘，6局上擊出中外野飛球遭接殺；不過9局上一壘有人時，鄭宗哲敲出一壘安打。終場海盜隊2A以1比5不敵金鶯隊2A。

總計鄭宗哲3打數敲出1支安打，連3場出賽有安打演出，本季目前在2A層級出賽41場，153打數敲出45支安打，打擊率2成94。

林昱珉 鄭宗哲

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