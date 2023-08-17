MLB／道奇球迷願賭服輸 因貝茲開轟將女兒命名為「Mookie」
世界上有名新女嬰將以道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）的命名，原因是女嬰父親在美國時間8月2日一場比賽中和貝茲打賭，最終他信守承諾，也得到貝茲本人回應。
道奇當時在主場迎戰運動家隊，2局下貝茲在打擊區準備時，一位名叫曼庫索（Giuseppe Mancuso）的球迷告訴貝茲：「如果你等一下開轟，我就要為即將出生的女兒起中間名『Mookie』。」
貝茲當時告誡這位球迷：「別這麼做，你老婆不會喜歡這樣做。」沒想到貝茲隨後在1好2壞情況下，真的從運動家投手哈里斯（Hogan Harris）手中，轟出中左外野方向陽春砲，飛行距離436英尺，還是他轉戰道奇後最遠紀錄。
貝茲昨天受訪時透露，他在繞壘過程中其實沒想起與曼庫索的對話，不過回到本壘後，有發現曼庫索和身旁的朋友很開心，因此跑去和他們碰拳慶祝。
幾周後曼庫索的女兒出生，被命名為「Francesca Mookie Mancuso」，曼庫索將出生證明上傳到推特，貝茲得知後錄影片向曼庫索祝賀，「我迫不及待要見Francesca，我一定會很愛她。」
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