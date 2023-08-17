MLB／大谷翔平本季第42轟出爐 揮棒太猛連頭盔都落地
天使隊作客德州，今天對遊騎兵隊進行3連戰最後一戰，大谷翔平首局轟出中外野陽春砲，攻下全場第1分，本季第42轟出爐，只落後勇士隊一壘手歐森（Matt Olson）1轟，仍居大聯盟第2、也是美聯最多轟紀錄。
大谷擔任天使第2棒指定打擊，1局上面對遊騎兵先發投手葛瑞（Jon Gray），在1壞球後逮中95英里速球，揮出中外野方向437英尺全壘打，由於揮棒過猛，頭盔當場落地，就這樣一路輕鬆跑壘。
這是大谷繼14日對太空人隊之戰後再度開轟，也是8月第3轟紀錄，天使對遊騎兵前兩戰以0：12、3：7落敗，本季對戰9場4勝5敗，今天全力避免3連戰遭橫掃。
大聯盟目前只有歐森、大谷超過40轟，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）36轟、白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）32轟分居第3、第4，大谷在美聯領先羅伯特達10轟。
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