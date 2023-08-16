MLB／光芒王牌麥克納漢要動TJ 本季報銷明年恐也無法回歸

光芒隊王牌左投麥克納漢（Shane McClanahan）先前因左前臂緊繃，被放進15天傷兵名單，今天麥克納漢確定要動韌帶置換手術（TJ手術），不只今年賽季確定報銷，明年賽季可能也無法歸隊。

麥克納漢本季繳出11勝2敗，防禦率3.29、每局被上壘率1.18的成績，他進入6月後開始出現傷勢，6月中旬因背部緊繃進入傷兵名單後，6次先發只拿到1勝。

先前光芒總教練凱許（Kevin Cash）指出，他可能進行TJ手術、屈肌手術及游離體移除手術其中一項，今天凱許證實麥克納漢要動TJ手術，他說，「毫無疑問，這是重大的損失。」

光芒先發輪值先前已傷兵滿營，斯普林斯（Jeffrey Springs）和巴茲（Shane Baz）都動TJ手術提前報銷，拉斯穆森（Drew Rasmussen）則是動右手肘內支架手術，本季也無法再上場。