MLB／塞佛里諾首局病無解 洋基全場1安被勇士完封
洋基今天繼續面對聯盟龍頭勇士，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）表現仍不理想，主投4局失5分，有3分責失，加上打線熄火只擠出1安打，終場以0：5慘遭勇士完封。
塞佛里諾首局就被歐蘇納（Marcell Ozuna）轟出3分砲，接著連兩局回穩無失分。4局上游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）發生失誤，塞佛里諾雖連續解決2人，但隨後又被亞古納（Ronald Acuna Jr.）擊出兩分砲。他投完4局後結束投球任務，賽後防禦率小幅下降為7.98。
洋基打線則被勇士投手群壓制，全場只有勒梅休（DJ LeMahieu）敲出1支安打，終場以0：5被完封，戰績來到60勝60敗，距離外卡第3名的藍鳥6.5場勝差。
根據統計，塞佛里諾今年首局防禦率高達14.79。他受訪時談到本場的投球狀況，「我今天感覺很好，幾乎控制好所有投球，只發生一點錯誤。亞古納那一轟，我甚至不會生氣，他是一名好打者。」
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