快訊

吃到飽這菜色「隨便吃都回本」？網友搖頭：成本超低

賺人熱淚的騙局一場？《攻其不備》原型主角控訴扭曲事實

拍影片自證違規！王陽明街頭試駕900萬BMW超速 警將通知到案說明

MLB／藤浪坦言未來仍想當先發 達比修有曝兩人私下有交流

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 美聯社
藤浪晉太郎。 美聯社

金鶯隊日籍火球男藤浪晉太郎近期表現不錯，還拿到生涯首次救援成功。教士隊日籍老將達比修有也注意到了，他在受訪時坦言看見藤浪的成長很高興。

藤浪晉太郎2018年就曾飛到美國德州，與達比修有一起訓練。達比修昨天打破野茂英雄三振紀錄，他受訪時也談到藤浪的表現，「他賽季初確實遇到困難，我們用Line進行多次交流，之後他有進步，能被（金鶯）網羅代表獲得認可，我真的很高興。」

藤浪晉太郎開季定位在先發，結果連續被打爆4場，他隨後也轉任牛棚。藤浪在牛棚表現漸入佳境，金鶯隊也發動交易將他納入陣中。他目前在金鶯出賽10場，防禦率5.23，每局被上壘率（WHIP）1.16，值得一提的是，被打擊率只有0.114。

不過藤浪近日接受日媒《Daily》訪問時，重申想當先發投手的想法，「目前狀態不是先發，本季將專注中繼角色，以後有機會的話，我想當先發。」藤浪認為後援是有意義的工作，但只有擔任先發，才會覺得自己真的在打棒球。

達比修有 藤浪晋太郎

延伸閱讀

MLB／達比修1919K破野茂英雄 贏不了金鶯奪勝版圖停在29隊

MLB／藤浪晉太郎連投3保送 隊友把跑者全送回害他ERA爆增

MLB／藤浪晉太郎「準完美一局」 102.6哩飆破日投紀錄

MLB／藤浪晉太郎2局無失分飆4次三振 金鶯投手群寫隊史紀錄

相關新聞

MLB／大谷翔平用腳跑1安 遊騎兵球迷狂招募：來德州可贏球

天使隊日籍球星大谷翔平今天遭到遊騎兵隊壓制，全場僅敲出一支內野安打，天使隊也以3：7輸給美西龍頭，遊騎兵球迷的招募聲四起...

MLB／菊池雄星明星賽後判若兩人 1數據還贏過大谷

藍鳥隊先發投手菊池雄星今天以6局失1分、7K的好投，幫助球隊以2：1擊敗費城人隊，明星賽後以來的穩定表現讓他被球迷大讚「...

MLB／藤浪坦言未來仍想當先發 達比修有曝兩人私下有交流

金鶯隊日籍火球男藤浪晉太郎近期表現不錯，還拿到生涯首次救援成功。教士隊日籍老將達比修有也注意到了，他在受訪時坦言看見藤浪的成長很高興。 藤浪晉太郎2018年就曾飛到美國德州，與達比修有一起訓練。

MLB／先發輪值傷病連連 光芒葛拉斯諾扛王牌重責宰巨人

季前光芒輪值堪稱全大聯盟數一數二強悍，沒想到開季接連倒下斯普林斯（Jeffrey Springs）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）兩名主力輪值，近期又傳出明星左投麥克納漢（Shane McC

MLB／職業生涯恐戛然而止？法蘭柯傳被另一名未成年少女提告

光芒當家游擊手法蘭柯（Wander Franco）的性醜聞可謂一波未平一波又起，昨天爆出與未成年少女交往消息的他，今天又傳出被另一名未成年少女提告，讓他看似光明的職業生涯再度打上一個大大的問號。若是被

MLB／涉與未成年少女交往 光芒球星法蘭柯暫離球隊

美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天表示，陣中游擊手法蘭柯遭控與未成年少女交往，正接受聯盟調查，因此將暫時離開球隊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦