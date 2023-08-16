MLB／藤浪坦言未來仍想當先發 達比修有曝兩人私下有交流

金鶯隊日籍火球男藤浪晉太郎近期表現不錯，還拿到生涯首次救援成功。教士隊日籍老將達比修有也注意到了，他在受訪時坦言看見藤浪的成長很高興。

藤浪晉太郎2018年就曾飛到美國德州，與達比修有一起訓練。達比修昨天打破野茂英雄三振紀錄，他受訪時也談到藤浪的表現，「他賽季初確實遇到困難，我們用Line進行多次交流，之後他有進步，能被（金鶯）網羅代表獲得認可，我真的很高興。」

藤浪晉太郎開季定位在先發，結果連續被打爆4場，他隨後也轉任牛棚。藤浪在牛棚表現漸入佳境，金鶯隊也發動交易將他納入陣中。他目前在金鶯出賽10場，防禦率5.23，每局被上壘率（WHIP）1.16，值得一提的是，被打擊率只有0.114。

不過藤浪近日接受日媒《Daily》訪問時，重申想當先發投手的想法，「目前狀態不是先發，本季將專注中繼角色，以後有機會的話，我想當先發。」藤浪認為後援是有意義的工作，但只有擔任先發，才會覺得自己真的在打棒球。