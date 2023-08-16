快訊

夏威夷野火增至101死！州長坦言：僅辨識出4名死者身分

陳建州結束半小時庭訊 大雨中濕身鞠躬比讚

易寶宏申請外役監漏勾「吸毒紀錄」過關 廉政署懷疑有人動手腳

MLB／大谷翔平用腳跑1安 遊騎兵球迷狂招募：來德州可贏球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
遊騎兵球迷趁機招募大谷，高喊「我們要翔平」。 路透社
遊騎兵球迷趁機招募大谷，高喊「我們要翔平」。 路透社

天使隊日籍球星大谷翔平今天遭到遊騎兵隊壓制，全場僅敲出一支內野安打，天使隊也以3：7輸給美西龍頭，遊騎兵球迷的招募聲四起，不時喊出「快來德州」、「我們要翔平」。

大谷翔平今天先發第2棒、指定打擊，1局上首打席敲出一支一壘方向滾地球，但展現腳程跑贏補位的投手，形成內野安打，此時遊騎兵主場出現「Come To Texas（快來德州）」的聲音，而大谷後續遭到牽制出局。

大谷今日跑出一支內野安打。 美聯社
大谷今日跑出一支內野安打。 美聯社

後續3個打席，大谷翔平敲出2次滾地出局，另1次是5局上2出局一、二壘有人時，大谷站上打擊區時遊騎兵球迷又開始喊起「We Want Shohei（我們要翔平）」，只不過大谷遭到三振。

大谷翔平全場4打數1安打，打擊率為3成02，今年季後將成為自由球員的他，開始獲得不少敵隊球迷的「招募」，根據日本媒體報導，遊騎兵球迷表示：「大谷翔平是世界上最棒的球員，很希望他過來，遊騎兵隊一切都更好，他在這裡可以贏球，天使都在輸。」

該球迷甚至排好第1棒塞米恩（Marcus Semien）、第2棒大谷翔平、第3棒席格（Corey Seager）的打線，只不過不確定遊騎兵能否在「錢鬥」中爭取到大谷，笑稱：「不知道他接不接受抖內（球迷贊助）？」

今天打第2棒的席格敲出3安、5分打點，包含3局下的2分砲、7局下的陽春砲，單場雙響砲外，8局下還有2分打點安打；天使隊則是9局上葛里奇克（Randal Grichuk）臨去秋波2分砲。

遊騎兵 大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／洋基和大都會休賽季追求大谷？紐媒悲觀：不是有錢就好

MLB／天使教頭曝投手大谷下次先發對手 不會連跳過2次先發

MLB／看好無懸念入選DH第一隊 官網：如何表達大谷的偉大？

MLB／薛則轉隊後3連勝 初對決大谷翔平讓他3支0、吞2K

相關新聞

MLB／大谷翔平用腳跑1安 遊騎兵球迷喊：來德州可贏球

天使隊日籍球星大谷翔平今天遭到遊騎兵隊壓制，全場僅敲出一支內野安打，天使隊也以3：7輸給美西龍頭，遊騎兵球迷的招募聲四起...

MLB／先發輪值傷病連連 光芒葛拉斯諾扛王牌重責宰巨人

季前光芒輪值堪稱全大聯盟數一數二強悍，沒想到開季接連倒下斯普林斯（Jeffrey Springs）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）兩名主力輪值，近期又傳出明星左投麥克納漢（Shane McC

MLB／職業生涯恐戛然而止？法蘭柯傳被另一名未成年少女提告

光芒當家游擊手法蘭柯（Wander Franco）的性醜聞可謂一波未平一波又起，昨天爆出與未成年少女交往消息的他，今天又傳出被另一名未成年少女提告，讓他看似光明的職業生涯再度打上一個大大的問號。若是被

MLB／涉與未成年少女交往 光芒球星法蘭柯暫離球隊

美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天表示，陣中游擊手法蘭柯遭控與未成年少女交往，正接受聯盟調查，因此將暫時離開球隊

MLB／洋基和大都會休賽季追求大谷？紐媒悲觀：不是有錢就好

大谷翔平休賽季將成為自由球員，備受各界關注，先前傳出紐約兩大豪門都對他有興趣，但紐約媒體卻對此感到悲觀。 《紐約每日新聞》專欄作家盧皮卡（Mike Lupica）近日撰文指出，許多球迷期待大谷翔

MLB／天使教頭曝投手大谷下次先發對手 不會連跳過2次先發

大谷翔平近期出現疲態，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）昨天宣布，大谷將跳過將跳過下一次先發投球。尼文則在今天賽前透露大谷下一次登板投球的時間。 昨天大谷翔平因手臂疲勞，向尼文提出跳過一次

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦