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MLB／先發輪值傷病連連 光芒葛拉斯諾扛王牌重責宰巨人

聯合新聞網／ 綜合報導
葛拉斯諾明星賽後展現王牌身手，成為光芒輪值的少數依賴。 法新社
葛拉斯諾明星賽後展現王牌身手，成為光芒輪值的少數依賴。 法新社

季前光芒輪值堪稱全大聯盟數一數二強悍，沒想到開季接連倒下斯普林斯（Jeffrey Springs）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）兩名主力輪值，近期又傳出明星左投麥克納漢（Shane McClanahan）賽季報銷，重擊了力拼美東冠軍的光芒。但輪值也有好消息傳出，王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）受傷復出後表現越來越好，今天再度繳出一場優質好投封鎖巨人，率領光芒以10：2大勝。

葛拉斯諾近年來飽受傷勢折磨，在這季春訓遭遇腹斜肌傷勢，導致五月底才迎來第一場登板。但本季復出至今葛拉斯諾健康狀況保持良好，投球表現也倒吃甘蔗，明星賽後防禦率僅1.67，拿下七月份美聯單月最佳投手。對於輪值人手短缺的光芒，過去幾年都是「痛痛人」的葛拉斯諾如今成為僅存的王牌希望。

上個禮拜葛拉斯諾因背部痙攣跳過一場先發，嚇得光芒一身冷汗，但他今天客場對戰巨人用投球表現證實健康無虞。葛拉斯諾主投六局只被敲出3支安打失1分，另外送出7K，在隊友強大的火力援護下摘下本季第6勝。他目前已經連續五場優質先發，這場比賽他最快球速來到99英里，而且製造了13次揮空，甚至有一球打穿了捕手貝騰柯特（Christian Bethancourt）的手套。

「這就是我們耐心等待獲得的代價，他太棒了，你不會想錯過任何一秒看他投球的機會，而他今晚表現傑出。」光芒主帥凱許（Kevin Cash）說。

這場比賽葛拉斯諾唯一的亂流出現在第五局，他單局投出了2次保送，並被敲出2支安打，最終在滿壘時靠著三振和外野飛球化解危機。

葛拉斯諾：「每當有人站上得點圈時，我都會有一種『不要讓他們得分』的感覺，在滿壘三振後，我又回到了很棒的節奏。」

在這場客場勝利後，光芒目前跟分區龍頭金鶯還差三場勝差。

光芒

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