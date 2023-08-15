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MLB／涉與未成年少女交往 光芒球星法蘭柯暫離球隊

中央社／ 邁阿密14日綜合外電報導
法蘭柯。 美聯社
法蘭柯。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天表示，陣中游擊手法蘭柯遭控與未成年少女交往，正接受聯盟調查，因此將暫時離開球隊。

光芒今天開始在客場與舊金山巨人展開3連戰，光芒在簡短的聲明中表示，22歲的法蘭柯（Wander Franco）已被放進限制出賽名單中。

這個消息發布之際，MLB正對佛朗哥展開調查，因為週末時社群媒體上有人指控他與未成年人發生不正當關係。

光芒在社群平台X上發文說：「光芒已和法蘭柯達成共識，他將被放入限制出賽名單，本次的客場之旅也不會隨隊。」

「我們支持聯盟為了更瞭解情況所採取的任何措施，出於對與此事相關各方的尊重，我們目前沒有進一步的評論。」

法蘭柯在光芒13日擊敗克里夫蘭守護者一役沒有出賽， 當時總教練凱許（Kevin Cash）堅稱，只是讓這名明星球員「休息1天」。

來自多明尼加的，法蘭柯是本季打擊最亮眼的球員之一，他在442個打數中擊出124支安打，其中有17支全壘打，有58分打點進帳。

光芒 MLB 守護者

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