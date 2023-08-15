MLB／涉與未成年少女交往 光芒球星法蘭柯暫離球隊
美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天表示，陣中游擊手法蘭柯遭控與未成年少女交往，正接受聯盟調查，因此將暫時離開球隊。
光芒今天開始在客場與舊金山巨人展開3連戰，光芒在簡短的聲明中表示，22歲的法蘭柯（Wander Franco）已被放進限制出賽名單中。
這個消息發布之際，MLB正對佛朗哥展開調查，因為週末時社群媒體上有人指控他與未成年人發生不正當關係。
光芒在社群平台X上發文說：「光芒已和法蘭柯達成共識，他將被放入限制出賽名單，本次的客場之旅也不會隨隊。」
「我們支持聯盟為了更瞭解情況所採取的任何措施，出於對與此事相關各方的尊重，我們目前沒有進一步的評論。」
法蘭柯在光芒13日擊敗克里夫蘭守護者一役沒有出賽， 當時總教練凱許（Kevin Cash）堅稱，只是讓這名明星球員「休息1天」。
來自多明尼加的，法蘭柯是本季打擊最亮眼的球員之一，他在442個打數中擊出124支安打，其中有17支全壘打，有58分打點進帳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言