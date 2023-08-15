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MLB／職業生涯恐戛然而止？法蘭柯傳被另一名未成年少女提告

聯合新聞網／ 綜合報導
法蘭克深陷性醜聞疑雲當中，恐對職業生涯造成重大影響。 路透社
法蘭克深陷性醜聞疑雲當中，恐對職業生涯造成重大影響。 路透社

光芒當家游擊手法蘭柯（Wander Franco）的性醜聞可謂一波未平一波又起，昨天爆出與未成年少女交往消息的他，今天又傳出被另一名未成年少女提告，讓他看似光明的職業生涯再度打上一個大大的問號。若是被證實有與未成年少女發生性行為，不只職業生涯恐就此結束，更有可能面臨法律責任。

光芒本季可說是屋漏偏逢連夜雨，開季不到兩個月就有兩名主力投手整季報銷，日前王牌左投麥克納漢（Shane McClanahan）也確定例行賽不會回歸，這些對於想競爭美東龍頭的光芒來說無疑是重挫士氣。

但上述這些傷病問題絕對都不會比法蘭柯的狀況還令人頭痛。這名2021年獲得光芒11年1.82億大合約的年輕游擊手近期惹上了大麻煩：他被揭發與一名14歲的少女交往。雖然根據報導，女方對法蘭柯謊報年齡，但與未成年少女發生性關係無論在哪裡都是天條，上一名有類似經驗的海盜前終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）在事發後沒有再回到過聯盟，且被判處至少兩個月的監獄服刑。

沒想到法蘭柯惹出來的爭議不僅限於此，根據多明尼加檢查總長表示，今天法蘭柯被另一名未成年少女提告。目前尚未得知提告內容為何，但若與性相關，法蘭柯的罪刑恐怕難以想像。

這周光芒前往舊金山挑戰巨人，法蘭柯並沒有隨隊登機，在今天也被光芒放入限制名單，在接下來的客場之旅會暫時離開球隊。光芒對外發出聲明，強調為了更好釐清狀況，支持聯盟接下來所做的任何措施，同時基於對所有事件相關人士的尊重，球隊不會再有更進一步的評論。

未成年 舊金山

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