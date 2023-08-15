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MLB／洋基和大都會休賽季追求大谷？紐媒悲觀：不是有錢就好

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平休賽季將成為自由球員，備受各界關注，先前傳出紐約兩大豪門都對他有興趣，但紐約媒體卻對此感到悲觀。

《紐約每日新聞》專欄作家盧皮卡（Mike Lupica）近日撰文指出，許多球迷期待大谷翔平降臨紐約，但看看大都會洋基隊的現狀，大谷會願意來這裡？本季大都會和洋基加起來花費超過6億美元，結果這兩隊勝率都低於5成，證明贏球不是有錢就好。

盧皮卡提到大都會目前放眼2025和2026年；洋基老闆已經花很多錢，從上次奪下世界大賽冠軍（2009年）到現在，花了幾10億美元。目前來看，洋基看起來像是棒球版的紐約尼克（NBA球隊）戰績不上不下。

盧皮卡認為，這代表著除了金錢外，紐約任何球隊都沒有大谷翔平想要的東西。大谷已親眼見證，無論賺多少錢，效力錯誤球隊對偉大球星的影響。隊友楚奧特（Mike Trout）就是一個例子，他是大谷出現前最優秀的球員，13年生涯卻只打過3場季後賽。

文末提到，紐約2支豪門預計仍會追求大谷翔平，想得到這位棒球界的梅西（Lionel Messi），當然要付出鉅額薪資，但得到大谷不是支票就可辦到，看看戰績表。

大谷翔平 洋基 大都會

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