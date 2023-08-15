MLB／遭紐媒批「王子病」 韋蘭德：對大都會只有尊重

大都會季中再轉當賣家將塞揚兩老韋蘭德（Justin Verlander）和薛則（Max Scherzer）交易後，球隊內部的風波還未平息。日前根據報導，韋蘭德在休息室並沒有如預期般擔任領導者的角色，反而和球隊關係緊張，大都會媒體更稱他有「王子病」。經過了幾天的沉默後，韋蘭德今天也針對此事發聲。

韋蘭德去年休賽季和太空人簽下2年8600萬美元大約，卻因春訓受傷而直到五月中才首度披上大都會戰袍。但這件新球衣也沒有穿太久，一厥不振的大都會在交易大限前舉白旗投降，破釜沉舟轉為賣家，在大都會僅先發16場就以兩位新秀的代價被交易回老東家太空人。

在韋蘭德和薛則紛紛透過交易離隊後，關於大都會本季休息室的傳聞才陸陸續續爆出。根據外媒指出，韋蘭德和薛則的不合從老虎時期延續到本季，也引來薛則的怨言。此外，韋蘭德還曾批評大都會的數據分析部分不如太空人，和球隊微妙的關係使得韋蘭德與隊友疏遠。

在遭指控有「王子病」的兩天後，韋蘭德今天在推特上發文回應，他表示自己很享受這半年來與大都會的合作，且完全尊重球隊組織。「我想說的是，我對大都會這支球隊只有尊重，不管是舊隊友還是新隊友，我都很享受這季相處的時光，他們是很棒的一群人。」

韋蘭德說：「話雖如此，我們都知道一支球隊的成功不單取決於場上的球員，每個人的投入都價值非凡，對於一名球隊成員的攻擊性批評我很遺憾，願大都會能夠繼續前進。」