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MLB／達比修1919K破野茂英雄 贏不了金鶯奪勝版圖停在29隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
達比修有正式K出大聯盟日籍投手新標竿的一天，無緣用「解鎖」30隊全面奪勝締造雙喜。 美聯社
達比修有正式K出大聯盟日籍投手新標竿的一天，無緣用「解鎖」30隊全面奪勝締造雙喜。 美聯社

達比修有正式K出大聯盟日籍投手新標竿的一天，無緣用「解鎖」30隊全面奪勝締造雙喜，今天先發7局被敲8安打、失4分，送出6次三振，教士終場以1：4輸給金鶯隊，達比修對戰拿過勝投的球隊停留在29隊。

達比修賽前累積1913K，6局上三振烏力亞斯（Ramon Urias）為他此役第6K，以1919K超越野茂英雄的1918K，正式成為在大聯盟最多奪三振的日本投手，目前身為教士顧問的野茂就在場邊見證。

達比修2局上先因歐赫恩（Ryan O'Hearn）陽春砲掉分，第5局因2安打、1保送釀成滿壘，再挨了韓德森（Gunnar Henderson）的二壘打清空壘包，最終以7局失4分退場。

金鶯新秀羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）繳出一場技壓達比修的好投，先發7局被敲3安打，僅在第6局挨庫柏（Garrett Cooper）的陽春砲掉分。

達比修生涯已面對29隊拿過勝投，唯獨還未攻克金鶯，此前唯一一場交手為6.1局失3分吞敗，今天的出賽備受日本媒體關注，攸關能否成為史上第22位、日本投手第1位對30隊都拿過勝投的選手，最終吞敗，只能留待來年再挑戰。

金鶯 大聯盟

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