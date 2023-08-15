MLB／看好無懸念入選DH第一隊 官網：如何表達大谷的偉大？

大聯盟官網今天撰文指出，本季最有機會入選年度最佳陣容的球員名單，大谷翔平被看好入選指定打擊年度第一隊，官網直言，「有什麼話能充分地表達他的偉大？」

官網邀請多位專家票選，哪些球員在球季結束後，會入選最佳陣容。指定打擊的部分，大谷翔平毫無懸念排第1，太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）排第2。官網表示，「對於大谷翔平，還有什麼話能充分地表達他的偉大？」

官網指出，這位二刀流巨星會變得更好，特別是打擊方面，他正創造前所未有的生涯高峰。今天賽前大谷轟出41發全壘打、獲得75次保送以及上壘率0.408，領先美聯。另外，長打率0.665、整體攻擊指數（OPS）1.073及290個壘打數，領先全大聯盟。

艾瓦瑞茲去年入選指定打擊第一隊，官網認為他今年會進入第二隊並寫道，「如果不是大谷創造歷史，艾瓦瑞茲可能會長年佔據指定打擊第一隊。」艾瓦雷茲本季因傷缺席一段時間，但他目前仍累積21轟，OPS高達0.946。