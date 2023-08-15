MLB／薛則轉隊後3連勝 初對決大谷翔平讓他3支0、吞2K

大谷翔平、薛則（Max Scherzer）在例行賽場上的第一次過招，薛則贏了面子和裡子，先發7局無失分、狂飆11次三振，3次對決都解決大谷，遊騎兵隊終場以12：0打爆天使隊。

薛則先發7局剛好用100球，只在第2局被穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）敲出1支一壘打，所送出的11K裡有2K苦主是大谷。

薛則轉隊遊騎兵後拿下3連勝。 路透社

兩人過去不曾在例行賽碰頭，這是第一次過招，薛則先在第1局、第4局都讓大谷揮空遭到三振，第7局的對決是打向三壘的飛球進手套，讓大谷此役留下3支0的成績單。

薛則本季在大都會貢獻9勝4敗、防禦率4.01，隨著大都會本季的潰敗，在交易大限前轉隊，來到遊騎兵後，連同此役在內，先發3場拿下3勝0敗、防禦率1.80。