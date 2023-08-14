MLB／傳與14歲少女發生關係還被勒索 光芒法蘭柯被調查

光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）今天被爆出和一名14歲少女有親密關係，大聯盟官方將展開調查。美國棒球Youtuber海德（Robbie Hyde）指出，該名14歲女孩向法蘭柯勒索20萬美金和賓士不成，因此事情曝光。

根據海德的文章，該名少女傳訊給法蘭柯，如果不答應她的要求，她就要毀掉法蘭柯的事業。另外，女方母親有接受這段感情，還收了一輛車子。法蘭柯和這名少女交往時，女方自稱已經18歲，加上少女母親同意這段感情，因此法蘭柯真的以為少女已18歲。

More details from the alleged Wander Franco story translated to English:



Now it is made public because he did not want to give her the 200 thousand dollars and the Mercedes that she wanted because she does not upload the messages that she herself tells him that she is going to… pic.twitter.com/jDxIbfYGSS — Robbie Hyde (@gingersnaphyde) 2023年8月13日

法蘭柯今天比賽沒有上場，光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後表示只是正常輪休。不過據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）的消息，光芒接下來要飛往舊金山對陣巨人隊，法蘭柯沒有搭球隊班機。帕桑進一步指出，「大聯盟尚未確認事件真假，法蘭柯可能會被放進限制名單或臨時休假，光芒針對未上飛機一事，拒絕發表評論。」

根據當地法律，法蘭柯如果真的和未成年少女發生性行為，生涯可能會直接結束。前海盜隊明星終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）曾和一名13歲少女發生性關係，2019年被指控20多項罪名，最終有15項成立，之後再也沒有回到大聯盟。