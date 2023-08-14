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MLB／傳與14歲少女發生關係還被勒索 光芒法蘭柯被調查

聯合新聞網／ 綜合報導
法蘭柯。 法新社
法蘭柯。 法新社

光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）今天被爆出和一名14歲少女有親密關係，大聯盟官方將展開調查。美國棒球Youtuber海德（Robbie Hyde）指出，該名14歲女孩向法蘭柯勒索20萬美金和賓士不成，因此事情曝光。

根據海德的文章，該名少女傳訊給法蘭柯，如果不答應她的要求，她就要毀掉法蘭柯的事業。另外，女方母親有接受這段感情，還收了一輛車子。法蘭柯和這名少女交往時，女方自稱已經18歲，加上少女母親同意這段感情，因此法蘭柯真的以為少女已18歲。

法蘭柯今天比賽沒有上場，光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後表示只是正常輪休。不過據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）的消息，光芒接下來要飛往舊金山對陣巨人隊，法蘭柯沒有搭球隊班機。帕桑進一步指出，「大聯盟尚未確認事件真假，法蘭柯可能會被放進限制名單或臨時休假，光芒針對未上飛機一事，拒絕發表評論。」

根據當地法律，法蘭柯如果真的和未成年少女發生性行為，生涯可能會直接結束。前海盜隊明星終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）曾和一名13歲少女發生性關係，2019年被指控20多項罪名，最終有15項成立，之後再也沒有回到大聯盟。

光芒

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