MLB／史托瑞繳復出後最佳表現 單場4安+2盜載入紅襪史冊

因為手術而缺席大半賽季的紅襪隊游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）近期在大聯盟復出。今天繳出復出後最佳成績單，單場4支4「鐵支」外帶兩次盜壘成功，其中有3支二壘打，跑打兼具的全能表現幫助紅襪以6：3擊敗老虎隊，持續緊追美聯外卡排名第3的藍鳥隊。

史托瑞復出前兩戰不僅沒敲出安打，還吞下6K，但進攻火力隨著重返大聯盟的時間逐漸加溫，包含這場比賽在內已連續3場安打。今天更是每次站上打擊區都有收穫，4個打數全部敲安，一場比賽就超過前4場的量，其中包含3支二壘打盡顯重砲本色。

除此之外，史托瑞在第3局一路從一壘盜上三壘，剛復出的他顯然身體狀況絕佳，成為1941年迪馬喬（Dom DiMaggio）、1995年瓦倫汀（John Valentin）後，隊史第3位單場至少三支長打還能跑出兩次盜壘的球員。

「我感覺更舒服了，擊球感覺變得越來越好、對於擊球時機的掌握也變得一致，能進行反方向攻擊對我的打擊是個好現象。」史托瑞說：「我有辦法逮住變化球並拉打，對過去幾年狀況感到很開心。」

史托瑞回歸後，紅襪打線變得更加危險且充滿深度，對於目前落後外卡3場的紅襪來說，具備威脅性的打線絕對是競爭一大本錢。季中同樣因大傷缺席兩個月的杜沃（Adam Duvall）也對史托瑞帶來的影響力正面看待，稱他讓整條打線串聯更完整。

「他的運動能力極佳，打線有他在，在壘包上會造成威脅。」杜沃說：「這感覺很好，從打線整體來看，我們在速度戰上能製造很多打點機會。」