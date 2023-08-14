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MLB／「下半季之王」烏力亞斯回穩飆12K 道奇狂奪八連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
烏力亞斯今天狂飆平生涯最高的12次三振。 路透
烏力亞斯今天狂飆平生涯最高的12次三振。 路透

道奇隊本季輪值戰力備受考驗，但在季中交易補強及老大哥克蕭（Clayton Kershaw）回歸後舒緩不少，8月團隊防禦率僅2.48在大聯盟排名第2。本季起伏不定的烏力亞斯（Julio Urias）今天也跟上球隊好狀況繳出頂尖身手，投7局送出平生涯最多的12次三振，率領道奇橫掃分區墊底的洛磯隊，奪下8連勝。

烏力亞斯前兩年分別位居國聯塞揚票選第7、第3名，今年季後將成為自由球員，本季表現卻不甚理想，賽前ERA+正巧是聯盟平均的100，高達4.39的防禦率跟去年的2.19相比更是暴漲超過一倍。對於每年都在爭冠行列的道奇來說，烏力亞斯的狀況將影響季後賽走向。

不過，烏力亞斯是著名的「下半季之王」，生涯下半季總計25勝3敗、防禦率1.98的數據堪稱無敵，今天再次展現王牌本色，先發7局被敲出4支安打失3分，投出12次三振，優質先發摘下本季第10勝。

烏力亞斯說：「這場比賽有很多高潮和低谷，過去兩個賽季我的表現非常穩定，但今年不得不克服一些讓我有點不穩定的事情，現在身體及精神狀況都非常好，我們正在回歸正軌。」

「他一整天都很專注，球威非常好，可見他下定決心要投滿至少6局，最終他投了7局，還有能力投第8局，他充滿侵略性並保持效率，我們今天需要這樣的他。」道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）如此盛讚烏力亞斯。

這場勝利過後，道奇在4連戰橫掃洛磯並取得近期8連勝、近13場比賽贏下12場，目前領先分區第2的巨人隊8.5場勝差。道奇7月先發投手防禦率為核爆般的6.18，但8月先發投手群已經摘下9勝，表現回穩不少。

團隊 道奇

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