MiLB／林振瑋升1A首戰先發2局吞敗 鄭宗哲手感回溫敲長打

台灣「巨投」林振瑋升上聖路易紅雀隊小聯盟1A後今天首度亮相，先發投2局失掉1分、吞下敗投；匹茲堡海盜隊2A台灣野手鄭宗哲3打數敲出1支二壘打，中止連2場出賽無安打。

身高203公分的投手林振瑋旅美生涯從新人聯盟出發，12日被球團升上小聯盟1A，今天紅雀隊1A與紐約大都會隊1A交手，紅雀隊由林振瑋擔任先發投手。

林振瑋1局下1人出局後投出保送，三振抓到第2個出局數後再被敲出安打，接著又投出保送讓對手攻占滿壘，但及時回穩、三振化解失分危機。

林振瑋2局下再有危機，先被敲出安打，2人出局後被敲出二壘打失掉1分，接著投出保送，再讓打者敲出內野滾地球出局。

林振瑋今天總計用57球投2局，被敲出3支安打，投出4次三振、3次保送，失掉1分責失分，最快球速156公里，球隊終場以3比7吞敗，林振瑋承擔敗投。

匹茲堡海盜隊2A今天與底特律老虎隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守游擊，鄭宗哲1局下吞下三振，4局下選到四壞保送，6局下敲出左外野方向二壘打，7局下再吞下三振。

鄭宗哲今天總計3打數敲出1支二壘打，吞下2次三振、選到1次保送，賽後打擊率2成86；海盜隊比賽後半段沒能再追分數，終場以4比5吞敗。