MLB／歐森第43轟再拉開大谷翔平 千賀滉大助大都會避免橫掃

大聯盟全壘打王爭奪激烈，大谷翔平今敲出本季第41轟，勇士隊歐森（Matt Olson）同天開轟，目前已累積43轟。

勇士和大都會隊近期展開4連戰，勇士拿下前3場勝利，總共灌進34分；反觀大都會只拿到3分。本場比賽大都會日籍強投千賀滉大繳出6局失3分好投，大都會打線5局下終於爆發，單局打了11人次，攻下6分大局，反倒取得7：3領先。

千賀退場時取得勝投資格，但勇士打線展開反撲，7局上捕手墨菲（Sean Murphy）敲出陽春砲。8上一人出局、二壘有人，輪到重砲歐森打擊，大都會推出左投雷利（Brooks Raley），還是被轟出兩分砲。

Matt Olson extends his MLB HR lead with No. 43!



(MLB x @Casamigos) pic.twitter.com/6alHHfSxqJ — MLB (@MLB) 2023年8月14日

9局上大都會派出歐塔維諾（Adam Ottavino）關門，他投出3上3下，幫助大都會以7：6險勝，避免系列賽被橫掃，千賀也拿到本季第9勝。

歐森今天總計3打數2安打，包含1發全壘打，還選到1次保送，賽後打擊率2成77、43轟、107分打點。