MLB／沒收追平轟又敲出致勝全壘打 穆林斯率金鶯啄傷水手

都給你秀就好！金鶯、水手隊系列賽最終戰，兩隊全場不斷拉鋸，金鶯中外野手穆林斯（Cedric Mullins）主宰比賽，先是9局下接殺有可能形成追平轟的外野飛球，又在10局上敲出超前全壘打，率領金鶯在驚滔駭浪中以5：3獲勝。

水手是下半季狀況最好的球隊之一，系列賽前已經衝上外卡第3，對於美聯戰績龍頭金鶯是強硬挑戰。金鶯昨天被柯比（George Kirby ）壓制整整9局後，延長賽突破僵局，以1：0辛苦贏球，今天也是鏖戰到延長賽才分出勝負。

金鶯進入9局前還領先1分，由於王牌終結者包提斯塔（Felix Bautista）昨天已後援兩局，金鶯不得不派上生涯還沒進帳過救援成功的包曼（Mike Baumann）上場關門，面對這局第2名打者佛蘭斯（Ty France），一顆失投曲球被逮到，眼看就要飛越中外野大牆，沒想到中外野手穆林斯縱身一躍，將這發飛了近400英尺的「準」追平轟給沒收。

YOU CAN'T ESCAPE HIM pic.twitter.com/HozLkRaPmK — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年8月13日

不過金鶯開心不到五分鐘，水手下一棒的坎佐內（Dominic Canzone）馬上敲出陽春砲將比分給扳平。進入到延長賽，穆林斯用表現告訴球迷：他今晚的個人秀絕對不是只有美技這麼簡單，在一出局三壘有人之際，穆林斯大棒一揮掃出右外野的兩分砲，就此奠定勝基。

Are you entertained? pic.twitter.com/BwnzVby37t — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年8月13日

穆林斯在賽後也難掩興奮，他表示：「這太瘋狂了，我總是會思考：沒收全壘打跟自己敲一發哪個比較好？但能夠在一局之內同時做到兩個實在很酷。」

穆林斯這場比賽從板凳出發扮演致勝英雄，事實上，因為腹股溝拉傷缺席三周的他，到了本系列賽前才回歸。「我本來想給他放一天假，但他最終替我們贏下了這場比賽。」金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「他是球場上最頂尖的金手套，當他在場時，一切都不一樣了。」

金鶯這場比賽後也確定拿下系列賽勝利，加上今日光芒主場敗給守護者，目前在美聯東區領先三場勝差。