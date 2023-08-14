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MLB／謝謝洋基！馬林魚主場3連戰票房破10萬人史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
馬林魚隊今天9下逆轉洋基，本周末的3連戰總計進場人數10萬1人，締造主場LoanDepot Park史上3連戰最多進場人數紀錄。 路透社
馬林魚隊今天9下逆轉洋基，本周末的3連戰總計進場人數10萬1人，締造主場LoanDepot Park史上3連戰最多進場人數紀錄。 路透社

馬林魚隊衝刺季後賽，加上洋基隊作客，帶動進場觀眾數，本周末的3連戰總計進場人數10萬1人，締造主場LoanDepot Park史上3連戰最多進場人數紀錄。

前兩場進場人數分別是3萬978、3萬3980人，今天再湧入3萬5043人締造完售票房，3戰合計10萬1人。

馬林魚本季至今61場主場，平均票房1萬4181人，排名大聯盟第29，只贏過勉強破萬的運動家隊，更顯這波3連戰全數破3萬人有多罕見。

馬林魚官方推特貼出票房破紀錄的貼文，底下不少人認為現場9成都是洋基球迷，也有人對差1人就會是整數嘆可惜，「如果我沒去，就會剛好是10萬人。」「如果我沒買我老婆的票就好了。」

馬林魚今天在滿場觀眾面前上演一場逆轉秀，9局下洋基隊霍梅斯（Clay Holmes）登板把關7：3領先，不僅保送、安打都來，自己還發生接球失誤，給了馬林魚生機，這次失誤讓馬林魚跑回2分，阿拉斯（Luis Arraez）再敲兩分打點追平三壘打，洋基換投後，伯格（Jake Burger）補上再見安打，終場以8：7擊敗洋基。

洋基此役最多取得7：1領先，馬林魚克服6分落後為本季最大差距的逆轉勝紀錄，本季在8局打完時落後最終卻贏球的比賽共8場，場數居大聯盟之冠。

馬林魚 洋基 大聯盟

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