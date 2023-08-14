快訊

涉詐領助理費、加班費 高虹安等5人遭北檢起訴

62歲張學友大馬開唱出意外 唱一半「跌坐在地」畫面曝光

AI股開低震盪緯創開盤下跌6元 台股早盤跌逾百點失守16,500點

MLB／光芒游擊手與14歲少女親密合照 大聯盟官方展開調查

聯合新聞網／ 綜合報導
法蘭柯疑似與14歲未成年少女交往。 美聯社
法蘭柯疑似與14歲未成年少女交往。 美聯社

光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）近日被發現和一名14歲少女有親密合照，大聯盟官方將展開調查，光芒球團也發聲明回應此事。

光芒今天以2：9不敵守護者隊，法蘭柯沒有上場，球隊發聲明表示，得知關於法蘭柯社群軟體上的貼文，「我們認真看待這件事，並與大聯盟保持密切聯繫，進行盡職調查。」

光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後表示，不打算評論此事，法蘭柯今天沒有在先發名單，純粹是碰到休息日。

法蘭柯如果真的和未成年少女發生性行為，生涯可能會直接結束。前海盜隊明星終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）曾和一名13歲少女發生性關係，並做出許多違法行為，2019年被指控20多項罪名，最終有15項成立，之後再也沒有回到大聯盟。

現年22歲的法蘭柯是光芒極力栽培的大物，本季生涯首度入選明星賽，目前出賽112場，敲出17轟、58分打點，打擊率0.281，整體攻擊指數（OPS）0.819。

光芒

相關新聞

MLB／大谷喊累同日敲第41轟 天使教頭：對打擊沒影響

送出「請休單」的同一天，大谷翔平敲出本季第41轟，這發出現在第6局的陽春砲，幫助天使隊以2：1擊敗太空人隊，避免在3連戰...

MLB／打116場、投22場終於喊累 大谷翔平跳過1次先發

操勞近120場比賽，大谷翔平終於也撐不住了，天使隊總教練尼文今天表示，「投手大谷」將跳過1次先發，因為他表達手臂感覺有點...

MLB／大聯盟認證日曜男 大谷翔平本季9發周日轟排第一

每逢周一起床一開手機就看到大谷翔平的「炸裂文」，這不是印象，而是數據，今年共9發出現在美國時間周日的全壘打，產量是大聯盟...

MLB／光芒游擊手與14歲少女親密合照 大聯盟官方展開調查

光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）近日被發現和一名14歲少女有親密合照，大聯盟官方將展開調查，光芒球團也發聲明回應此事。 光芒今天以2：9不敵守護者隊，法蘭柯沒有上場，球隊發聲

MLB／謝謝洋基！馬林魚主場3連戰票房破10萬人史上首見

馬林魚隊衝刺季後賽，加上洋基隊作客，帶動進場觀眾數，本周末的3連戰總計進場人數10萬1人，締造主場LoanDepot P...

MLB／歐森42轟贏大谷 全壘打王換人

大谷翔平從6月16日登頂全壘打王後，霸榜58天，昨首度讓出龍頭寶座，勇士隊主砲歐森單場雙響砲，本季累積42轟，超越大谷的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦