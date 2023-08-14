MLB／光芒游擊手與14歲少女親密合照 大聯盟官方展開調查

光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）近日被發現和一名14歲少女有親密合照，大聯盟官方將展開調查，光芒球團也發聲明回應此事。

光芒今天以2：9不敵守護者隊，法蘭柯沒有上場，球隊發聲明表示，得知關於法蘭柯社群軟體上的貼文，「我們認真看待這件事，並與大聯盟保持密切聯繫，進行盡職調查。」

光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後表示，不打算評論此事，法蘭柯今天沒有在先發名單，純粹是碰到休息日。

法蘭柯如果真的和未成年少女發生性行為，生涯可能會直接結束。前海盜隊明星終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）曾和一名13歲少女發生性關係，並做出許多違法行為，2019年被指控20多項罪名，最終有15項成立，之後再也沒有回到大聯盟。

現年22歲的法蘭柯是光芒極力栽培的大物，本季生涯首度入選明星賽，目前出賽112場，敲出17轟、58分打點，打擊率0.281，整體攻擊指數（OPS）0.819。