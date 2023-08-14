MLB／大聯盟認證日曜男 大谷翔平本季9發周日轟排第一
每逢周一起床一開手機就看到大谷翔平的「炸裂文」，這不是印象，而是數據，今年共9發出現在美國時間周日的全壘打，產量是大聯盟之最。
天使今天以2：1擊敗太空人隊，大谷3打數敲出1安打為第6局的陽春砲，本季第41轟出爐，大聯盟官網貼出的影片，稱呼他是「周日翔平（Sunday Shohei）」；事實上，日本媒體更早對他就有「日曜男」的稱呼。
這是大谷今年第9支出現在周日的全壘打，數量排名大聯盟第1，居次為勇士隊歐森（Matt Olson）的8轟，第3是羅伯特（Luis Robert Jr.）、史瓦柏（Kyle Schwarber）7轟，接著是奧比斯（Ozzie Albies）、林多（Francisco Lindor）、麥克馬洪（Ryan McMahon）的6轟。
此外，大谷本季累積84分打點，其中41分是他自己把自己打回來的分數，「僅」43分是壘上隊友，比例接近也是榜上罕見。
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