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MLB／大谷喊累同日敲第41轟 天使教頭：對打擊沒影響

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平相隔10天再開轟。 美聯社
大谷翔平相隔10天再開轟。 美聯社

送出「請休單」的同一天，大谷翔平敲出本季第41轟，這發出現在第6局的陽春砲，幫助天使隊以2：1擊敗太空人隊，避免在3連戰遭到橫掃。

天使前兩天都以3：11的相同比數遭太空人虐爆，今天賽前總教練尼文（Phil Nevin）先宣布大谷因手臂疲憊將跳過下一次先發投球，「打者翔平」則是照常當超人，今天擔任第2棒、指定打擊，3打數敲出1安打、另有1次四壞保送。

大谷首打席打向二壘方向的滾地球，差一點就穿越，被二壘手杜邦（Mauricio Dubon）撲了一下擋在身前，再跪傳一壘擋下一支安打；第二打席遭到三振，接著就是開轟的打席。

大谷面對左投穆辛斯基（Parker Mushinski）的81.4哩偏高滑球，轟出中外野牆外，飛行距離448呎，他的本季第41轟幫助幫助天使取得2：0領先。

對於大谷在表達疲憊的同日開轟，尼文表示，「那記揮棒真的超棒，他的問題無關傷勢，只是累了，那對他的打擊沒有什麼影響。」他也提到，這回大谷主動表達疲憊，希望跳過一場先發，自己馬上就點頭，「就像我說過許多次的，他比任何人都清楚自己的身體，當他說他累了時，我絕對相信，他向我保證絕對沒有疼痛、沒有傷勢，只是投手會遇到的正常疲勞，我也相信他會準備好他的下次先發。」

「投手大谷」請休1天，「打者翔平」目前則是仍無請假計畫，尼文表示，大谷仍會繼續在DH位置上出賽，且球隊本周打完與遊騎兵隊的3連戰後將有1天休兵日。

天使 大谷翔平 太空人

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