MLB／打116場、投22場終於喊累 大谷翔平跳過1次先發

操勞近120場比賽，大谷翔平終於也撐不住了，天使隊總教練尼文今天表示，「投手大谷」將跳過1次先發，因為他表達手臂感覺有點疲憊，原本預計交給他的17日與遊騎兵隊一戰，目前先發投手尚未定案。

大谷前一場投球登板為10日面對巨人隊，先發6局共用97球，僅被敲3安打、失1分（無責失），拿下本季第10勝，下一場登板會在何時？現在確定要多等幾天。

天使今天續戰太空人隊，要避免被3連戰橫掃，尼文賽前受訪表示，大谷將跳過1場先發，無關傷勢，而是他本人表達手臂感覺有點疲憊，大谷不會照原定計畫在17日登板，而是推遲到19到21日在主場與光芒隊的3連戰。

天使本季已賽118場，大谷就打了116場，其中包括22場同時身兼投打，從5月初後就不曾輪休，負荷問題早已被外界關切多時，尼文一向回應相信子弟兵對自己身體狀況的掌握，他會吃飽睡飽充好電，這回在大谷主動喊累之下終於填出「請休單」。