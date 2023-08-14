MLB／歐森42轟贏大谷 全壘打王換人

大谷翔平從6月16日登頂全壘打王後，霸榜58天，昨首度讓出龍頭寶座，勇士隊主砲歐森單場雙響砲，本季累積42轟，超越大谷的40轟。

勇士昨天大豐收，一日兩戰分別以21：3、6：0擊敗大都會隊，午場的大屠殺戲碼狂掃22安打、6轟，包括歐森第6局敲三分砲、第8局敲陽春砲。

勇士領先差距大到推出野手登板，此役敲出4安打、5分打點的洛培茲，9局上剛打一發三分砲，9局下站上投手丘，開局的保送之後連抓3個出局數，用12球完成任務，連續兩年都在大聯盟留下投球成績，不同於前一次1局失2分，這次1局無失分。

洛培茲成為1920年統計打點數據以來，第一位單場4安、5打點、投球無失分的選手，達成一項大谷尚未完成的成績。

勇士的長程砲火有多狂？本季團隊敲出225轟在大聯盟遙遙領先，排名第2的道奇隊才185轟，且陣中已有5人超過20轟，光是前4名的歐森、奧比斯（28轟）、萊里（28轟）、亞古納（26轟）相加124轟，在團隊全壘打榜單上就能贏過8隊。