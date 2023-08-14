聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／歐森42轟贏大谷 全壘打王換人
大谷翔平從6月16日登頂全壘打王後，霸榜58天，昨首度讓出龍頭寶座，勇士隊主砲歐森單場雙響砲，本季累積42轟，超越大谷的40轟。
勇士昨天大豐收，一日兩戰分別以21：3、6：0擊敗大都會隊，午場的大屠殺戲碼狂掃22安打、6轟，包括歐森第6局敲三分砲、第8局敲陽春砲。
勇士領先差距大到推出野手登板，此役敲出4安打、5分打點的洛培茲，9局上剛打一發三分砲，9局下站上投手丘，開局的保送之後連抓3個出局數，用12球完成任務，連續兩年都在大聯盟留下投球成績，不同於前一次1局失2分，這次1局無失分。
洛培茲成為1920年統計打點數據以來，第一位單場4安、5打點、投球無失分的選手，達成一項大谷尚未完成的成績。
勇士的長程砲火有多狂？本季團隊敲出225轟在大聯盟遙遙領先，排名第2的道奇隊才185轟，且陣中已有5人超過20轟，光是前4名的歐森、奧比斯（28轟）、萊里（28轟）、亞古納（26轟）相加124轟，在團隊全壘打榜單上就能贏過8隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言