MLB／阿羅薩雷納突破守護者火球終結者 光芒連兩天敲再見安

光芒及守護者昨天鏖戰到最後一局的才靠著法蘭柯（Wander Franco）再見轟分出勝負，今天兩隊再度打得難分難捨。兩隊不斷拉鋸到九局下半，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）面對守護者火球男克拉塞（Emmanuel Clase）敲出致勝的再見安打，最終以6：5帶走勝利。光芒連續兩天以再見方式氣走守護者，成為笑到最後的贏家。

在這場周末的比賽，光芒主場迎來了25025名滿場觀眾，在進入到九局下時光芒還陷入兩分落後。但光芒展現十足韌性，先靠著洛伊（Brandon Lowe）的內野安打追平比分，兩出局之際，阿羅薩雷納再敲出再見安打，讓球隊連續兩天都以振奮人心的方式贏球，對於想重返美東王座的他們而言如同吃下定心丸。本季光芒三度在九局落後兩分的絕境下逆轉，並列聯盟最多。

阿羅薩雷納前三個打席盡墨，唯一一支安打就是價值連城的再見安，本季阿羅薩雷納敲出三支再見安打為全聯盟最多，毫無疑問是為了大場面而生的人。

「似乎當鎂光燈亮起時，阿羅薩雷納就準備上壘了，無論是在經典賽、例行賽還是季後賽，他都已經做好準備，就像是在歡迎壓力一樣。」跑回致勝分的洛伊說。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）也對這場勝利予以肯定，他提到能夠突破克拉塞是件不容易的事情。「他們昨晚很興奮，今天可能更興奮，因為我們一整天都在低迷與落後，能夠在對戰克拉塞的比賽中做到逆轉很特別。」

凱許說：「阿羅薩雷納今天和他在季後賽做的事情有點像，當我們有機會幹大事時，他似乎真的提升了他的比賽、心態以及一切。」