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MLB／「國王」入選水手名人堂 在小葛、一朗前激動落淚

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手隊舉行「國王」赫南德茲（中）進入球隊名人堂的儀式，老戰友貝爾崔（左）致意時，赫南德茲當場落淚。美聯社
水手隊舉行「國王」赫南德茲（中）進入球隊名人堂的儀式，老戰友貝爾崔（左）致意時，赫南德茲當場落淚。美聯社

水手隊今天在西雅圖主場迎戰金鶯隊前，特別舉行「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）進入球隊名人堂的儀式，成為隊史第11人，老戰友貝爾崔（Adrian Beltre）上前致意時，赫南德茲當場流下英雄淚。

赫南德茲2005年從水手起步，2019年結束大聯盟生涯，在水手15個球季投出169勝136敗、防禦率3.42，不但是隊史最多勝、最多三振（2524次）紀錄保持人，也是2010年美聯塞揚獎得主，還拿過美聯勝投王、防禦率王。

赫南德茲現年37歲，今天在接近爆滿45823名球迷前，情緒相當激動，他說：「2002年時，你們給了我這個委內瑞拉16歲孩子一個機會，一直支持我，你們是世界上最偉大的球迷，我愛你們。」

今天這場儀式，名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）親自為赫南德茲披上名人堂夾克，重量級退役球員鈴木一朗、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、貝爾崔也出席典禮，尤其生涯3166安的貝爾崔上前擁抱時，赫南德茲再也忍不住，當場激動落淚。

赫南德茲2012年8月16日對光芒隊之戰，投出大聯盟史上第23場完全比賽，至今仍是隊史唯一一場，大聯盟直到今年6月29日才又出現完全比賽，洋基投手赫曼（Domingo German）對運動家隊之戰，成為史上第24場。

赫南德茲 水手

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