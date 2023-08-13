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MLB／季後賽機率跌幅前6沒天使 因為是從無望變更無望

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
明星賽打完1個月，季後賽之爭版圖出現變化，大聯盟官網整理前進季後賽機率變動最大的漲幅、跌幅前6名球隊，當中並不包含大谷翔平所在的天使隊，因為他們在7月14日時進入季後賽的機率僅10.8%，而現在只剩1.1%。 路透社
明星賽打完1個月，季後賽之爭版圖出現變化，大聯盟官網整理前進季後賽機率變動最大的漲幅、跌幅前6名球隊，當中並不包含大谷翔平所在的天使隊，因為他們在7月14日時進入季後賽的機率僅10.8%，而現在只剩1.1%。 路透社

明星賽打完1個月，季後賽之爭版圖出現變化，大聯盟官網整理前進季後賽機率變動最大的漲幅、跌幅前6名球隊，漲幅最高為小熊隊，跌幅最大為響尾蛇隊；至於球迷關注的天使隊，無望的球隊依舊無望。

根據FanGraphs的公式計算，以明星賽休兵日後賽程展開的7月14日為分水嶺，小熊當時進入季後賽的機率只有9.5%，但隨著在7月19到30日之間的11場比賽取得10勝，瞬間在交易大限前從賣家切換到買家角色，目前季後賽機率已經提升到54.8%。

費城人隊從54.2%提升到90.8%，漲幅排名第2，第3是雙城隊從57.6%提升到86.2%，第4為太空人隊從63.3%提升到88.5%，遊騎兵隊從68.4%提升到89.5%以及水手隊從22.5%提升到43.6%並列第5。

響尾蛇開高走低，進季後賽的機率在這1個月來從64.4%暴跌到13.4%，8月吞下9連敗後才終於在今天以3：0擊敗教士隊止敗，目前以58勝59敗、排名國聯西區第3、國聯外卡第6。

情勢同樣直溜滑梯的球隊還有洋基隊，進季後賽機率從55.6%跌到只剩8.9%。第3慘為馬林魚隊從74.4%跌到34.3%，接著是守護者隊40.6%掉到12.1%、紅襪隊29.7%掉到15.8%、大都會隊從14.5%掉到1.2%。

至於大谷翔平所屬的天使，並未進入跌幅前6榜單，因為他們在7月14日時進入季後賽的機率也只有10.8%，而現在只剩1.1%。

明星賽 小熊隊 天使

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