MLB／驚天甩棒成永恆經典 巴提斯塔今正式引退：感激多倫多

藍鳥隊重砲巴提斯塔（Jose Bautista）2018年後就沒有再踏上大聯盟球場，但也始終沒有傳出退休消息，直到今天與老東家藍鳥簽下一日球員合約後才正式宣告引退。相隔許久再度回到羅傑斯中心的他不僅受到藍鳥球迷熱烈歡迎，心中也感慨萬千，表示永遠為曾效力過藍鳥而感到自豪並感激。

Immortalized on our Level of Excellence.



A Blue Jay forever 💙 #JoeyBats pic.twitter.com/oLcImPWGkU — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2023年8月12日

巴提斯塔可說是「大器晚成」的代言人，生涯前十年幾乎是浪人球員的他，在2008年被交易到藍鳥後迎來180度大轉變。經過藍鳥打擊教練的調整，巴提斯塔在打擊時加入提腳動作，讓他從一名聯盟平均以下的打者搖身一變成頂尖重砲。2010年單季狂掃54轟拿下全壘打王，隔年繳出生涯年，OPS+是全聯盟最高的182，在美聯MVP票選中名列第三。

在藍鳥的十年生涯中，巴提斯塔敲出288支全壘打，期間六度入選明星賽、拿下三次銀棒獎、有四年拿到MVP選票，他在2015、2016年兩個賽季隨藍鳥打進美聯冠軍戰，也是藍鳥迷難忘的回憶之一。其中，巴提斯塔在2015年分區系列賽第五戰敲出致勝轟更是他的生涯代表作，至今也被譽為是歷史上最經典的甩棒動作。

巴提斯塔生涯所有輝煌成就幾乎都是在藍鳥時期達成，他也在今天重回藍鳥主場，正式高掛球鞋。藍鳥也宣布將向兒童醫院捐出10萬美元，以紀念巴提斯塔的慈善事業。

除了與家人小孩一同出席，曾與巴提斯塔在季後賽並肩奮戰的英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、馬丁（Russell Martin）、史莫克（Justin Smoak）等人也到場共襄盛舉，現場球迷也報以最熱烈的歡呼。

巴提斯塔哽咽地說：「你們像對待自己家人般擁抱我和我的家人，對此我感激不盡，早在我成為全明星之前，你們就把我當全明星對待。最重要的是我是藍鳥的一員，這不會被忘記，我將永遠為代表你們而感到自豪。」